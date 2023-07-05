انت الان تتابع خبر رسالة صارمة لمبابي: لن ترحل مجاناً من سان جيرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخليفي في مؤتمر صحفي "موقفنا واضح للغاية، لا أريد أن أكرره كثيرا، إذا كان مبابي يريد البقاء، فنحن نريد استمراره معنا".

وأضاف "لكن يجب أن يوقع مبابي على عقد جديد، لأنه لا يمكن أن يرحل أفضل لاعب في العالم بالمجان، هذا مستحيل".



وشدد رئيس النادي الباريسي "لقد قال مبابي إنه لن يترك النادي مجاناً، إذا غير رأيه، فهذا ليس ذنبنا".

وغادر ناصر الخليفي، منصة المؤتمر الصحفي بابتسامة هادئة قائلاً "أظن أنكم حصلتوا على ما تريدونه".

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2024، وقد أبدى رغبة في عدم تمديد التعاقد بعد هذا الموعد.

ولعل تصريحات الخليفي تفتح الباب أمام رحيل مبابي هذا الصيف، وسط اهتمام متزايد من أندية ريال مدريد وليفربول وآرسنال.

كما أشار النجم الفرنسي أيضاً إلى أنه مستمر في باريس سان جيرمان للموسم المقبل.