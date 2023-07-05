انت الان تتابع خبر جامعات عراقية تحصد مراكز تنافسية في تصنيف التايمز للجامعات الفتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت النتائج الرسمية، وفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الاثنين، "حصول أربع جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة حيث جاءت جامعة بابل في المركز (201-250) والجامعة التكنولوجية (301-350) وجامعة الأنبار (351-400) وجامعة الكوفة (501 +)".ويعتمد تصنيف التايمز للجامعات الفتية في تقييم المؤسسات على وفق ثلاثة عشر مؤشرا تتوزع على خمسة معايير رئيسة هي التعليم (30%) والبحث العلمي (30%) والاقتباسات (30%) والنظرة الدولية (7.5%) ونقل المعرفة (2.5%).

جدير بالذكر أن الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي (Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف (The Times) الذي تتواجد فيه ثماني جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيه ثلاث وسبعون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URA الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية.

