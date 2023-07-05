انت الان تتابع خبر رئيس "الفيفا" يهنئ مصر والمغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويواجه منتخب المغرب، شقيقه المصري، السبت المقبل، في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في المغرب.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على شبكة إنستجرام "تهانينا للمنتخب المغربي الأولمبي بعد بلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا وتأهله لأولمبياد باريس".



وتابع: "كما أقدم التهنئة للفراعنة بعد الفوز في نصف نهائي البطولة، وهي النتيجة التي ضمنت له التواجد في أولمبياد 2024".

وصعد منتخب مصر للنهائي بعد فوزه 1-0 على غينيا، أما المغرب قهر مالي بفضل ركلات الترجيح.

وضمن منتخبا المغرب ومصر، بلوغ أولمبياد باريس 2024، رفقة الفائز من لقاء مالي وغينيا.

