انت الان تتابع خبر في كييف.. انفجار قوي يهز مقر محكمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، إن الانفجار وقع عند الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت المحلي.

وذكرت تقارير إخبارية نقلا عن وزارة الداخلية الأوكرانية، أن "المعلومات الأولية تظهر أن القنبلة فُجرت من قبل متهم اقتيد إلى جلسة استماع في المحكمة".



وليس من الواضح كيف تمكن هذا الشخص من حمل قنبلة بينما كان مع عناصر أمنية.

وذكرت الشرطة الأوكرانية أن الانفجار وقع في مبنى المحكمة في منطقة شيفتشينكيف وسط كييف.

وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وعلّق وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، على الحادث، قائلا إن "حدثا استثنائيا وقع في محكمة بمدينة كييف، والشرطة تتلقى تقريرا حول الانفجار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".