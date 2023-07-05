انت الان تتابع خبر العراق يدعو لإطلاق مسار سياسي يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، "في الوقت الذي ندين فيه العملية العسكرية الاسرائيلية في مدينة جنين الفلسطينية، نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونعزي أسر الضحايا وندعو العلي القدير لجميع الجرحى بالشفاء العاجل".وأضاف: "إن جمهورية العراق تؤكد تمسكها بقرارات الامم المتحدة وتدعم كل السبل السلمية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني كما ندعو المجتمع الدولي للتعبير عن التزامه بما أصدره من قرارات تؤدي الى إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وتحقيق السلام العادل وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني لتجاوز آثار العملية العسكرية الأخيرة".

ودعا رئيس الجمهورية، قادة وحكومات دول المنطقة إلى "الاسراع في إطلاق مسار سياسي يضع حدا لدوامة العنف وإيقاف الانتهاكات والتهديدات التي يواجهها المدنيون منذ عقود ولن يكون هذا ممكنا إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها بالوسائل السلمية".

