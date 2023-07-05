انت الان تتابع خبر لاحتجاز ناقلتي نفط قبالة عمان.. البنتاغون يعلن إحباط محاولتين إيرانيتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أنّ "الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة "تي آر إف موس" التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ثلاث ساعات حاولوا احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر الباهاماس".



وأكد البيان أن "عناصر البحرية الإيرانية غادروا المكان في كلتا الحالتين عندما رأوا المدمّرة الأميركية "يو إس إس ماكفول" تقترب منهم".

