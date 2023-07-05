الفيضانات تغزو منغوليا وتُجلي مئات السكان في البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - ضربت الفيضانات دولة "منغوليا" بقوة، وأعلنت السُلطات في البلاد عن إجلاء المئات من الأشخاص في العاصمة من منازلهم، إذ غمرت الفيضانات شقق الطابق السفلي، واستعداد المدينة في حالة تأهب قصوى.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية "مونتسامي"، مساء اليوم الأربعاء، تعرضت مساحات شاسعة من آسيا لظروف جوية قاسية يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ، حيث قُتل أكثر من عشرة بسبب الأمطار الغزيرة في الصين مُنذ يوم الاثنين.

وفي أولان باتور الجافة تقليديًا هذا الأسبوع، غمرت الأمطار الغزيرة الأنهار، وأغرقت الشقق في الطابق السفلي وحاصرت السيارات.

الحد من ارتفاع منسوب المياه:

وقال سكان منطقة بايانزورخ الذين يعيشون بالقرب من نهر سيلبي لوكالة فرانس برس إنهم يعملون مُنذ الساعات الأولى لزيادة ارتفاع أحد السدود والحد من ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وتم إغلاق عدد من الطرق في العاصمة كما تم قطع الكهرباء عن بعض المباني كإجراء احترازي .

ومن المُقرر أن يستمر هطول الأمطار ليومين آخرين، بحسب وكالة الأرصاد الجوية في البلاد.

وأعلنت الحكومة حالة التأهب القصوى في أولانباتار اليوم الأربعاء ، حيث أمر رئيس الوزراء لوفسانامسراي أويون إردين باتخاذ الإجراءات الضرورية ردًا على ذلك.

وطقس منغوليا بارد وجاف تقليديًا، ويتراوح هطول الأمطار السنوي من 50 إلى 400 ملم مما يجعل البنية التحتية للعاصمة ، بما في ذلك نظام الصرف الصحي، غير مُجهزة للتعامل مع الأمطار الغزيرة المُستمرة.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أن الأمطار الغزيرة المُستمرة ضربت عدة مناطق بجنوب الصين الجمعة، مما أدى إلى مُحاصرة السكان بمياه الفيضانات وإجلاء المئات في شياننينج، ليوبانشيو وغيرها من المُدن.