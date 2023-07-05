أوكرانيا تُوضح أسباب الانفجارات العنيفة في محكمة بـ "كييف"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "أوكرانيا" أن المُتهم الذي حاول الهروب من الحجز في محكمة مقاطعة شيفتشينكو في العاصمة كييف، فجّر نفسه، حسبما أفاد وزير الداخلية الأوكراني، "إيجور كليمينكو".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام أوكرانية"، مساء اليوم الأربعاء، كتب كليمينكو، عبر “تليجرام”، "توفي المُتهم في مكان الحادث… ووفقًا للمعلومات الأولية، فجّر نفسه. أثناء اقتحام المبنى، أُصيب جُنديان من القوات الخاصة وتم إنقاذ حياتهم من خلال الدروع التي كانت الكوماندوز تتحرك بها".

ومُنذ قليل، أفادت وكالة "فرانس برس"، بسماع دوي انفجار جديد في محكمة جُزئية في العاصمة الاوكرانية كييف.

وبحسب "فرانس برس"، تم تطويق مبنى محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف وكان هناك عدد من سيارات الإسعاف بالخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأوكرانية إيجور كليمنكو، عن حدوث انفجار في محكمة في كييف، مُشيرًا إلى أنّ أجهزة الطوارئ توجّهت إلى الموقع.

ووصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المُتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى موقع الحادث.

من ناحية أخرى، عقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اجتماعًا مع القيادات العسكرية الأوكرانية في محطة "روفنسكايا" للطاقة الكهروذرية بالقرب من الحدود مع بيلاروس، زاعمًا أنها في خطر.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تلجرام" "اليوم لقاؤنا سيكون خارجيًا. اجتمعنا في محطة "روفنسكايا" للطاقة الكهروذرية لتقييم التهديدات المُحتملة للمحطة في نفس الموقع"، كما أضاف أن السلطات الأوكرانية "تُحافظ على الوضع تحت السيطرة".

وأضاف زيلينسكي: "خلال الاجتماع تم الاستماع لتقرير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول الوضع على الحدود مع بيلاروس والتحركات الروسية المحتملة".

وتابع زيلينسكي: "كما قدم وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، تقريرًا عن كيفية تعزيز الدفاع الأوكراني في الشمال، وحماية محطات الطاقة الكهروذرية. استمعنا أيضًا لتقرير قائد العمليات في "الشمال"، سيرغي نايف ورئيس دائرة أمن الحدود، سيرجي دينيكو، وقائد الحرس الوطني يوري ليبيد".