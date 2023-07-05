«رهينة لدى ميليشيا حزب الله» .. إختطاف إسرائيلية بالعراق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن مواطنة إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية الروسية تعرضت للاختطاف في العراق منذ أشهر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إليزابيث تسوركوف اختطفت في بغداد قبل 4 أشهر من طرف ميليشيا عراقية.

وأكد أن تسوركوف لا تزال لا قيد الحياة.

وحمّل نتنياهو الحكومة العراقية المسؤولية عن سلامة المواطنة الإسرائيلية ومصيرها.

ولم يصدر موقف على الفور من الحكومة العراقية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن تسوركوف أكاديمية زارت العراق باستخدام جواز سفرها الروسي في إطار عملها لنيل درجة الدكتوراه وأبحاثها الأكاديمية في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأميركية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم العثور على طرد مشبوه في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجرى التعامل معه من قبل الجهات المختصة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه تم العثور على مظروف مشبوه في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، مشيرة إلى أنه تم توجيه فرق مراقبة الإطفاء إلى مكان الحادث لبحث ملابسات الواقعة.