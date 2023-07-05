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إنفجار عنيف يهز محكمة في كييف.. متهم يفجر قنبلة خلال محاكمته

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الشارقة - اميمة ياسر - هز انفجار قوي، مساء الأربعاء، مقر محكمة في العاصمة الأوكرانية كييف، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، إن الانفجار وقع عند الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت المحلي.

وذكرت تقارير إخبارية نقلا عن وزارة الداخلية الأوكرانية، أن "المعلومات الأولية تظهر أن القنبلة فُجرت من قبل متهم اقتيد إلى جلسة استماع في المحكمة".

وليس من الواضح كيف تمكن هذا الشخص من حمل قنبلة بينما كان مع عناصر أمنية.

وذكرت الشرطة الأوكرانية أن الانفجار وقع في مبنى المحكمة في منطقة شيفتشينكيف وسط كييف.

وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وعلّق وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، على الحادث، قائلا إن "حدثا استثنائيا وقع في محكمة بمدينة كييف، والشرطة تتلقى تقريرا حول الانفجار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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