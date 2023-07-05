«خروج عشرات المدارس من الخدمة بسبب التخريب» .. العنف يجتاح فرنسا

الشارقة - اميمة ياسر - تضررت العديد من المنشآت والمؤسسات بمختلف فروعها واختصاصها في فرنسا خلال أسبوع من أعمال الشغب والتخريب التي تلت مقتل الطفل نائل على يد شرطي أثناء إجراءات أمنية مرورية روتينية. و أشارت آخر الاحصائيات ببلوغ الخسائر الجملية جراء عمليات التخريب والنهب 60 مليون يورو . وهذا التخريب شمل أيضا 243 مدرسة ومؤسسة تعليمية يُتوقع أن تفقد العشرات منها القدرة على تأمين العودة المدرسية في شهر أيلول/سبتمبر القادم.

بعد عودة الهدوء إلى فرنسا، عمدت السلطات الفرنسية إلى تقييم الأضرار التي خلفتها الأعمال التخريبية الأخيرة في البلاد. و أحصت وزارة التربية والتعليم أضرارا في 243 مدرسة ومؤسسة تعليمية. وقال وزير التربية والتعليم باب ندياي في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية "أصيب ستون منهم بأضرار جسيمة، فالليلة الأولى مع بداية أعمال الشغب مثلا. دمرت عشرات المدارس كليا أو دمرت جزئيا".

وأضاف قائلا "هذه الأضرار تثير تساؤلات حول إمكانية العمل في السنة الدراسية المقبلة"."نحن بصدد إجراء تقييم الأضرار والسعي على أن يتم استقبال جميع الطلاب في بداية العام الدراسي".

تأثرت حضانة ومدرسة ابتدائية في منطقة "فيريار"بالتدمير الكامل جراء حريق أتى على كل المدرسة وهو ما يتطلب إعادة بنائها بالكامل.

توزيع التلاميذ على مدارس أخرى

أقرت وزراة التربية الفرنسية أنها بصدد إحصاء عدد التلاميذ من أجل توزيعهم على مدارس عدّة خلال السنة الدراسية المقبلة في انتظار إعادة تأهيل أو بناء المدارس المتضررة وذلك لضمان عودة الجميع لمقاعد الدراسة. وقد ندد وزير التربية باستهداف أحد رموز الجمهورية الفرنسية الحيوية وهي المدارس مشيدا في ذات الوقت بجهود رجال ألأمن والإطفاء على تدخلهم السريع لإنقاذ المؤسسات التعليمية