انت الان تتابع خبر الدوري الممتاز.. كربلاء يهزم الشرطة والجوية يتجاوز الكرخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكن فريق كربلاء، اليوم الأربعاء، من هزيمة نظيره الشرطة، فيما فاز القوة الجوية على الكرخ في الدوري الممتاز.