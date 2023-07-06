السفير اللوح يثمن الدور المصري والجامعة العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة -

ثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، الدور المصري في دعم كفاح ونضال وصمود الشعب الفلسطيني مؤكدا أن مصر كما قال الرئيس محمود عباس، "إنه يحق لمصر أن تتدخل في شؤوننا الداخلية لأننا على ثقة بأن مصر حال تدخلها هو لصالح الشعب الفلسطيني ولخدمة مصالحه".

وأعرب اللوح في لقاء مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والمفكرين المصريين والذي عقد في مقر السفارة بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من المستشاريين وكادر السفارة عن تقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية على مبادرة إعمار قطاع غزة وبناء 3 مدن سكنية والتي تتضمن آلاف الوحدات السكنية وما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني من دعم مستمر خاصة في ظل ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي سواء ما تعرضت له مدينة جنين أو ما سبقه من إنتهاكات وممارسات عنصرية مستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث تم تجديد توقيع التشاور السياسي بين البلدين وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء محمد إشتية للقاهرة.

مؤكدا أن مصر مكلفة من الجامعة العربية برعاية ملف الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة وإستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مثمنًا كافة أدوار الأشقاء العرب التي بذلت من أجل دعم جهود إنهاء الإنقسام،، ومقدرًا إعلان الحزائر لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية .

كما ثمن السفير اللوح، قيام مصر بتغطية علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الحكومية المصرية بنسبة 100% وتحملها 50 % من رسوم الطلبة الجامعيين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية وعددهم 8900 طالب وطالبة تم إلتحاقهم بالجامعات المصرية.

كما أوضح السفير الفلسطيني أن مصر تعد لربط شبكة الكهرباء من محطة الوحش بشمال سيناء والعريش إلى قطاع غزة لتزويده بالميجاوات الكهربائية لقطاع غزة، مضيفا أن مصر دولة كبيرة ولديها التزامات ورغم ذلك تساند الشعب الفلسطيني بقدر ما تستطيع ونحن نقدر ونثمن ذلك، معربا عن تقديره للإنجازات القومية التي حققت في جميع المجالات والقطاعات والنقلة النوعية التي أشعر بها كمواطن فلسطيني ومواطن عربي أعيش على أرض الكنانة، فالشعب الفلسطيني بخير والأمة العربية بخير طالما مصر بخير، مثمنا دور الإعلام المصري الداعم للتغطية والإنتماء الوطني والقومي للقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية قومية.