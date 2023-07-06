أمريكا تُطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية المدنية في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت "الولايات المتحدة الأمريكية"، نظيرتها إسرائيل بأن تُعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين بعد العملية العسكرية الأخيرة، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام عبرية"، مساء اليوم الأربعاء، ذكرت الإذاعة أن الإدارة الأمريكية أكدت أنها ستكون في تُواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأجل ذلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية قُتل فيها 12 فلسطينيًا وجُندي إسرائيلي.

وشهدت جنين دمارًا للمساكن والمحال وتهجيرًا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم مُنذ 20 عامًا" لمخيم جنين.

وفي الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير مُمنهجة لطريق معبدة بجرافة.

الجيش الإسرائيلي يُحاول فصل مخيم جنين عن محيطه:

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يُحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جُزءًا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.

من ناحية أخرى، شيعت مدينة جنين شمال الضفة الغربية الأربعاء، 12 من أبنائها قتلوا خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة، والتي أعلنت السلطات الإسرائيلية انتهاءها رسميًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها إن "من بين الشهداء 4 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا"، وهم: سميح فراس أبو الوفا (20 عامًا)، وحسام محمد أبو ذيبة (18 عامًا)، وأوس هاني حنون (19 عامًا)، ونور الدين حسام مرشود (16 عامًا)، ومحمد مهند الشامي (23 عامًا)، وأحمد محمد عامر (21 عامًا)، ومجدي يونس عرعراوي (17 عامًا)، وعلي هاني الغول (17 عامًا)، ومصطفى عماد قاسم (16 عامًا)، وعدي إبراهيم خمايسة (22 عامًا)، وعبد الرحمن أحمد صعابنة (22 عامًا)، وجواد نعيرات.