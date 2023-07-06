السفير الفلسطيني يطالب العرب بدعم إعادة إعمار جنين

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إننا نعول على موقف ودور مصر والتي تلعب دور محوري هام بالمنطقة العربية والأفريقية والإسلامية والعالم أجمع لدعم الموقف الفلسطيني ولوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إنتهاكات إسرائيلية ممنهجة واقتحامات وعدوان عسكري.

وطالب السفير اللوح في لقاء مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والمفكرين المصريين والذي عقد في مقر السفارة بالقاهرة اليوم الأربعاء بحضور عدد من المستشاريين وكادر السفارة، العرب بالمساهمة بشكل سريع وعاجل لإغاثة وإعادة إعمار ما تم تدميره العدوان الإسرائيلي في مخيم جنين لإعادة الحياة الطبيعية بالمخيم، قائلًا:" إن تمسكنا بالعمق والموقف العربي والإسلامي الذي نعتبره المنطلق الأول والأساس والمحوري في حراكنا السياسي والدولي".

كما استعرض السفير اللوح، الحراك الدبلوماسي الذي تقوده القيادة السياسية برئاسة الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية كافة، لمواجهة القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، والتي تنتهك بدورها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة ومحاولة إسرائيل زج المنطقة إلى حرب دينية.

كما أكد في اللقاء، إلتزام القيادة الفلسطينية بمبادرة السلام العربية الإسلامية والالتزام بها وبحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، على الرغم من غياب شريك حقيقي لعملية السلام وإنغلاق الأفق السياسي، ووجود المؤشرات التي تدلل على تراجع الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تنفيذ ما التزمت به تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية دعوة سيادة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بإشراف الرباعية الدولية من أجل إنهاء الإحتلال ورفع المعاناة عن شعبنا وتمكينه والنيل من حريته، مؤكدًا على أهمية الدور الروسي في المنطقة، وضرورة إستعادة عملية سياسية جادة من خلال اللجنة الرباعية الأوروبية العربية لتوفير مناخ مناسب بالمنطقة، والتي بذلت خلالها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية جهودًا حثيثة لدفع العملية السياسية، إلى جانب التنسيق الثلاثي المشترك الفلسطيني المصري الأردني على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف لتوحيد رؤى التعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ومواجهة تحديات حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه غير القابلة للتصرّف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضى دولة فلسطين، التى احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس، مضيفا أن رؤية حل الدولتين هي المخرج المنطقي الوحيد من هذا الصراع المستمر مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى ضرورة البناء على المبادرات الدولية ذات الصلة ومنها المبادرتان الهامتان للرئيس الصيني ذات النقاط الثلاثة وذات النقاط الأربعة .

وقال إن، القيادة الفلسطينية ستطلق حملة سياسية دبلوماسية قانونية تهدف لوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم إلتزامها بتنفيذ القرار 181 و 194، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بسرعة التدخل العاجل لوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

وأضاف السفير إن اللقاء اليوم جاء عقب العدوان الغاشم والهمجي الإسرائيلي على مدينة جنين التاريخية الأثرية ومخيمها الذي ذهب ضحيته 12 شهيدا من ضمنهم 6 أطفال، وأكثر من مئة جريح منهم في حالة الخطر، وأدى إلى تشريد مئات العائلات، وهدم عشرات المنازل، وتدمير البنى التحتية للمخيم، معتبرا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة بإشعال الوضع على الأرض، مضيفا أن ما جرى خلال العدوان الذي أستمر 48 ساعة تقريبا هو محاولة جديدة لإزالة مخيم جنين عن الوجود وتهجير سكانه، والذي يهدف أيضا إلى مصادرة دور السلطة الوطنية الفلسطينية والتي هي مسؤولة أولا وأخيرا عن الأرض والأمن والسكان والمواطن وإسرائيل تريد مصادرة هذا الدور، خاصة وأن فلسطين أنضمت إلى أكثر من 100 منظمة دولية وهناك العديد من الملفات الخاصة بالإنتهاكات الإسرائيلية تم تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية بهدف البظء بالتحقيق الجنائي الفوري.

كما طالب، الدول العربية والإسلامية بضرورة تقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الإحتلال، وضرورة إرسال لجنة تحقيق أيضا للأراضي الفلسطينية للتحقيق بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاستماع إلى شهادات حية ممن تعرضو لانتهاكات إسرائيلية موثقة من سلب ومصادرة حقوقهم، وإسرائيل ترفض السماح بدخول اللجنة حتى الآن.

وأكد السفير اللوح، إن "جنين" البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصيّان على الاحتلال وغزواته، مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا، إن شعبنا البطل تصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي، حيث الأبرياء يقصفون بالطائرات، مضيفا أن هناك 750 ألف مستوطن يتواجد على الأرض الفلسطينية وهذا العدد مرشح أن يبقى مليون مستوطن خلال الفترة المقبلة .

وأكد، إن من حق شعبنا الفلسطيني الذي يرزح تحت الإحتلال الفاشي أن يدافع عن وجوده وعن أرضه بكافة الوسائل ضد فاشية وإجرام حكومة الإحتلال العنصرية، وإن الإرهابي هو الذي يمارس الإرهاب والمجازر ضد المدنيين الأبرياء، كل ذلك في ظل الصمت الدولي، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.

وأوضح، إن قيام جيش الإحتلال بإجبار سكان المخيم على ترك منازلهم هي جريمة حرب، واصفا ما حدث بنكبة جديدة وعمليات تهجير قصرية .

ورحب السفير اللوح، في اللقاء، بدعوة القيادة الفلسطينية لإجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية لوضع رؤية وطنية شاملة بما يكرس الوحدة الوطنية والبرنامج السياسي الواحد ووضع برنامج وطني حول كيفية مواجهة جميع المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني، مثمنا قرارات القيادة السياسية برئاسة الرئيس محمود عباس على إثر العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومؤخرا على جنين.