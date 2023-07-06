شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توصي برفع الوعى بحقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الحكومة، بالعمل على رفع الوعي بحقوق الطفل وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه.

كما أوصت اللجنة الحكومة، بشأن حقوق الطفل فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، بالعمل على ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال.

ودعت لجنة التضامن الحكومة إلى العمل على الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، والعمل على الحد من استمرار ظاهرة عمالة الأطفال.

كما أوصت لجنة التضامن، بالعمل على تعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، والعمل على التوسع في خدمة خطوط نجدة الطفل، والعمل أيضا على تطوير منظومة حماية الطفل المصري.

وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، من خلال توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة، فضلا عن الرعاية الاجتماعية.

وتسهم مبادرة حياة كريمة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، حيث تستهدف الخطة استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 820 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3280 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.