شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تطالب "القومي للاتصالات" بقياسات شهرية لجودة الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على ضرورة قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرياً.

جاء ذلك في تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في ضوء استعراضها لموازنات ووثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الجديد 2023/2024.

وشددت اللجنة البرلمانية، على أهمية تطبيق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.