شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع الشيوخ" تؤكد أهمية تعزيز الزراعة المستدامة لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد للعام المالي 2023/2024، بالتنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.

يأتي ذلك في ضوء دراسة اللجنة البرلمانية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى المصرى، حيث أشارت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أنه وفقاً لما ورد بوثيقة الخطة فإن العجز الغذائى لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية فحسب بل أصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى.

وقالت لجنة الدفاع، إنه صار لزاماً لتحقيق الأمن الغذائي تنمية القدرة على الإنتاج والتوريد والتخزين والتوزيع بما يضمن الاستدامة.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة في تقريرها أن جهود التنمية المستدامة التي قامت بها الحكومة، عززت مكانة مصر في المجتمع الدولي ودورها فى الأمن القومى العالمي، وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية، مع الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يعد من الأولويات القومية لمصر.