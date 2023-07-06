انت الان تتابع خبر استقرار أسعار المعدن الأصفر وسط ترقب لبيانات أمريكا الاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0241 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1925.00 دولار.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.



ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين اليوم الخميس.

وقال الخبير الاستراتيجي في السوق لدى "آي.جي"، يب جونج رونغ: "المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي".

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من ذروتها في 4 أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3% أمام منافسيه.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.