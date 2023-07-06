انت الان تتابع خبر بضربة جوية.. تدمير وكر لعصابات "داعش" في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "يوماً بعد آخر يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطعاتنا الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات، اذ تمكن جهاز الامن الوطني وبتخطيط واشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم".وأضافت، أن "طائرات F_16 نفذت ضربة جوية في منطقة العبارة بديالى لاستهداف هذا المكان، وبالساعة 500 خرجت قوة من لواء 21 شرطة اتحادية ومفارز الامن الوطني بالقاطع لتفتيش مكان الضربة".

وأشار البيان الى "عثور القوات الأمنية على (2) جثة، (2) بندقية ام 16، مسدس، رمانة يدوية".