انت الان تتابع خبر نقيب الموسيقيين في تونس يعتذر لأحمد سعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء اعتذار النقيب التونسي، بعد اعتذار أحمد سعد للسيدة التونسية.

وقال ماهر همامي إنهم طالبوا أحمد سعد بالاعتذار للسيدة التونسية، وليس الاعتذار لمنظمة حفله الأخير بتونس.

وتابع النقيب التونسي حديثه، وقال: "الفنان أحمد سعد قدم اعتذارًا للمرأة التونسية في تصريحات تونسية سابقة، وأوجه له الشكر والتقدير على اعتذاره".



وتوجه ماهر همامي بالشكر للفنان أحمد سعد، واعتذر له على سوء المعاملة، مشيرا إلى أنهم سيصدرون بيان الاعتذار غدا.

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد قدم في تصريحات إذاعية تونسية سابقة، اعتذاره للسيدة التونسية، رافضًا الاعتذار لمنظمة حفله الأخير بتونس.

وقال المطرب المصري: "أنا أعتذر للسيدات التونسيات ولا أعتذر لمنظمة الحفلة طول حياتي، والسيدة التونسية أكبر وأعلى وكثيرة الاحترام، ولا أقبل أن المنظمة تمثل السيدة التونسية".

أثار المطرب المصري أحمد سعد جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية في تونس، إثر حفله الأخير على مسرح بنزرت خلال فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتخييم.

وتدخلت مديرة المهرجان، زكية المنصوري، وقطعت حديث أحمد سعد مع بعض الصحفيين، وأعلمته أمام الجميع بضرورة إقامة مؤتمر صحفي التزاما بما ورد في بند العقد، على حد قولها.

ورد أحمد سعد قائلا: "مفيش في العقد مؤتمر صحفي، اسكتي.. أنتي ما تتكلميش خالص لأنك ماتعرفيش تعملي حفلات ولا ليكي علاقة بالحفلات"، والتفت إلى الصحفيين قائلا: "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا للإعلام والشعب التونسي".

