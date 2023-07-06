شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لمرثا محروس نائبة التنسيقية فى دائرتها بالأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كثفت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها فى دائرتها فى الأميرية، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وتابعت النائبة مرثا محروس الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة "مدرسة فيوتشر" بمنطقة ترعة الجبل - حي الزيتون ، وقالت إنه تم الاستلام والاطمئنان على سلامة المباني، موجهه الشكر لكل من ساهم في خروج هذه المدرسة إلي النور لتكون وسيلة في إعداد أجيال قادر علي بناء وطن.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاءً للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.