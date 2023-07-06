انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر تنويهاً للمتقدمين بصفة "عقد": اليوم سُيغلق التقديم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تود ان تبين للمواطنين الراغبين بالتقديم على وزارة الداخلية بصفة (رجل امن – عقد) الذين لم يقدموا للان من الذكور والاناث المشمولين بالضوابط والشروط التي تم نشرها مسبقا بان التقديم سيغلق اليوم ليلا الساعة (2400) اي الساعة 12 ليلا من نهاية هذا اليوم المصادف 6-7-2023".



وطالبت المواطنين الراغبين بالتقديم "استغلال الوقت المتبقي والتأكد من صحة المعلومات المدخلة في الحقول المطلوبة بالاستمارة الالكترونية قبل الارسال".

