انت الان تتابع خبر التربية تُحدد اعمار قبول الطلبة في المدارس النهارية للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أعمار قبول الطلبة في المراحل الدراسية الثانوية للمدارس النهارية للعام الدراسي الجديد، وفي في حال عدم تركهم للدراسة او رسوبهم لسنتين متتاليتين في نفس الصف، وحسب توجيه المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي الى المديريات العامة للتربية في العراق عدا إقليم كردستان، سيكون كما يأتي :-ـ يقبل الطالب في الصف الأول المتوسط إذا كان تولده 2008 بالنسبة للذكور و2006 للإناث.

ـ يقبل الطالب في الصف الثاني المتوسط من مواليد 2007 للذكور و 2005 للإناث.

ـ يقبل الطالب في الصف الثالث المتوسط إذا كان من مواليد 2006 للذكور، و2004 للإناث

ـ قبول الذكور في الصف الرابع الاعدادي من مواليد 2003 وبالنسبة للإناث 2001.

ـ قبول الطالب في الصف الخامس الاعدادي من مواليد 2002، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 2000.

ـ قبول الطالب في الصف السادس الاعدادي من مواليد 2001 بالنسبة للذكور، اما الإناث فشرط ان لا تتجاوز مواليدها 1999.

وأشار البيان الى، أن "التعليمات نصت على جواز نقل الطلبة الراسبين سنتين متتاليتين في صفوفهم عدا من تم شمولهم بسنة عدم الرسوب الى المدارس المسائية، كما ينقل الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية من المدارس النهارية الى المدارس المسائية".