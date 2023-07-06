إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أُطلق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث كشفت مصادر أمنية لوكالة رويترز البريطانية، أنه تم إطلاق صارواخ واحد على الأقل باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقذيفتين مدفعيتين سطقتا في سهل المجيدة.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وكشفت تقارير لبنانية، اليوم الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذيفتين باتجاه جنوب لبنان، إلا أنهما سقطتا في سهل المجيدة.

وأفادت تقارير وكالات الأنباء بأن الجيش اللبناني انتشر في مناطق سقوط الصواريخ لمعرفة مصدرها.

وسقطت قذائف في مناطق غير مأهولة بجنوب لبنان دون وقوع خسائر، فيما أكد الجيش اللبناني عدم إطلاق أي صواريخ من الجنوب اليوم.

في المقابل، رجح مصدر في قوات "اليونيفل" لـ العربية/الحدث أن ما حدث هو انفجار لغم قديم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لم يتم إطلاق أي صواريخ من لبنان اليوم.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية استنفارا أمنيا حيث انتشرت قوات الجيش اللبناني بالمنطقة الحدودية في كفر شوبا بجنوب البلاد، بعد قيام القوات الإسرائيلية بتفريق متظاهرين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية حينها إلى "استنفار كبير" للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب البلاد، بعدما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل غاز على المحتجين.

توتر حدودي بين لبنان وإسرائيل

وشهدت الحدود الجنوبية للبنان توترا شديدا عقب النشاط الإسرائيلي الذي اعتبره لبنان انتهاكات للخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية اللبنانية إن القوات الإسرائيلية صعدت من وتيرة انتهاكاتها للخط الأزرق في عدد من النقاط الحدودية المتاخمة لبلدات جنوب لبنان، وهي ميس الجبل والحولة ومركبا وهونين. وفي المقابل، أفادت بأن الجيش اللبناني والسكان اللبنانيين ردوا على هذه الانتهاكات.



وقالت وكالة الأنباء الوطنية، الأربعاء، إن وحدة من الجيش اللبناني أوقفت جرافة إسرائيلية من عبور الخط الأزرق على حدود ميس الجبل في الجنوب.

تمكن الجيش اللبناني من منع المركبة من استئناف عملياتها في منطقة كركزان في الأطراف الشمالية لميس الجبل، مما أجبرها على التراجع وسط انتشار عدد من المركبات العسكرية والجنود الإسرائيليين المتمركزين خلف الأشجار والصخور.

وقالت وكالة الأنباء إن دورية تابعة لليونيفيل وصلت إلى مكان الحادث ووثقت الخرق الإسرائيلي، مشيرًة إلى أن إن جرافات إسرائيلية اجتازت السياج التقني في منطقة تقع بين قريتي مركبا وهونين، وأطلق الجنود الإسرائيليون خمس رصاصات في الهواء لإخافة المدنيين اللبنانيين الذين حاولوا مواجهتهم.

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