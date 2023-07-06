زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الفلبين

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر الفلبين، اليوم الخميس، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، حسب ما أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وأضاف المعهد، حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة "بالاويج" في منطقة "زامباله"، وعلى عمق 46 كيلومترا، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

زلازل شبه يومية

وتشهد الفلبين هزات أرضية وزلازل بصورة شبه يومية بسبب وقوع الأرخبيل على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدي احتكاك الصفائح التكتونية بعضها ببعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

ووقع آخر زلزال كبير في الفلبين في شمال الأرخبيل في أكتوبر، ويومها ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات بلدة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا، ما أسفر عن إصابة كثير من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان وقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة.

وفي يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة ابرا بانزلاقات تربة وتصدعات في الأرض ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة المئات.

زلزال يضرب مدينة دنيزلي التركية

وفي سياق آخر، أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، أمس الأربعاء، أن زلزالًا جديدًا ضرب مدينة دنيزلي التركية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال الذي ضرب تركيا، وقع عصر اليوم في منطقة تاسيلار-كاميلي في دنيزلي التركية، وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 5.4 كيلو متر تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

جدير بالذكر أن زلزال كهرمان مرعش في فبراير الماضي، تسبب في مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 115 ألفًا آخرين في 11 محافظة تركية كانت الأكثر تضررًا في البلاد، فيما تأثر ما لا يقل عن 13.5 مليون شخص و4 ملايين مبنى بالزلزال ودمر نحو 345 ألف شقة.

فيما حوصر الآلاف من الأشخاص تحت الأنقاض عندما انهارت المباني، وظل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين في المباني المنهارة.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: