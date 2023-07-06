انت الان تتابع خبر اهالي قضاء المحمودية يشكون من انتشار النفايات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا يختلف كثيراً واقع قضاء المحمودية عن سواه من المناطق الاخرى.. تراجع واضح في الواقع الخدمي وما يزيد من سوء الحال تراكم النفايات في الشوارع ما يدفع الاهالي لرفع مطالباتهم بضرورة التدخل لانقاذهم من واقعهم المزري.

هذا المشهد يمكن اعتباره نموذجاً مما يعاني منه الساكنون في مناطق القضاء.

ورداً على ما ذكره المواطنون، يقول المسؤولون في دائرة البلدية أن اعمال تنظيف الشوارع ليست جزءاً من مسؤولياتها، فيما القوا بالمسؤولية على المواطن ذاته خاصة فيما يتعلق برمي النفايات في الشوارع.

تدهور الواقع الخدمي صار صفة ملاصقة لجميع المناطق سواء في العاصمة أو خارجها، وهو حال ضاق به المواطن ذرعا ما يتطلب جهداً مضاعفاً من الدوائر المختصة لوضع المعالجات اللازمة.

