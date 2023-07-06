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تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي يثير امتعاض المواطنين

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بغداد - ياسين صفوان - ما ان حلّ صيف العراق وارتفعت درجات الحرارة، حتى بدأت معاناة العراقيين مع تردي واقع الكهرباء الامر الذي دفع الكثيرين لاتهام وزارة الكهرباء بالتواطؤ مع اصحاب المولدات لزيادة سعر الامبير.
اما وزارة الكهرباء وبعد ان اطلقت وعودا سابقة بتحسين تجهيز الطاقة، الا انها سرعان ما تذرعت بضياع وحدات الطاقة بسبب قلة امدادات الغاز المستورد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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