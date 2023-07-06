شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تطالب بإعداد مستشفيات السويس استعدادا لـ"التأمين الصحي الشامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنه والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة وأعضاء الوفد البرلماني، بديوان عام المحافظة والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعايه الصحية والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعه السويس في ختام الزيارة البرلمانية للجنة الصحة والتي استمرت ثلاثة أيام قام خلالها الوفد بتفقد المنظومه الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لاطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض وفد لجنه الصحه بمجلس النواب علي اللواء عبد الحميد صقر بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المراكز الطبيه والمستشفيات داخل المحافظة بعد جولات ميدانيه تفقديه لها خلال زياره الوفد البرلماني للمحافظة.

كما طالب الوفد بسرعه تجهيزات وإعداد وتطوير المراكز الطبيه والمستشفيات تمهيدا لإطلاق منظومه التأمين الصحي الشامل في المحافظة .

وقام المحافظ اللواء عبد الحميد صقر بإهداء الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحه درع المحافظة تكريما له.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .