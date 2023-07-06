شكرا لقرائتكم خبر عن يستوعب 426 سريرا بتكلفة 4 مليارات جنيه.. وفد "صحة النواب" يزور مجمع السويس الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب المحافظ اللواء عبد الحميد صقر محافظ السويس وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعايه الصحية، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس في زيارة ميدانية لمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية للوقوف علي مدي انتهاء أعمال التطوير والتجهيزات لأقسام المجمع، تمهيدا لبدء منظومه التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان).

واستعرض الدكتور إسماعيل الحنفاوي مدير عام الرعاية الصحية بمحافظة السويس خطوات أعمال تجهيز مجمع السويس الطبي أمام وفد لجنه الصحة والمحافظ بتكلفه 4 مليارات جنيه علي مساحة 35 ألف متر مربع ويحتوي المجمع علي 10 مباني رئيسية تشمل أقسام الطوارئ والأشعة والتعقيم والمشرحة والعناية الرمزية الرئيسية وقسم العمليات الجراحية ووحدة العناية بأمراض القلب بجانب أقسام الأشعة والصيدلية والعيادات الخارجية، وتستوعب 426 سريرا، بخلاف 110 أسرة عناية مركزة، و54 حضانة كما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءه 26 مركز طبي علي مستوي المحافظة.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.