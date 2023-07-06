انت الان تتابع خبر بالفيديو: 5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‎ 5 طرق للتخلص منها عبر وصفات طبية

‎خل التفاح والليمون

‎ يعمل على إزالة الجلد الميت وتغذية البشرة

‎زيت الشاي والزيتون

يمكنه تنظيف الكعب وتهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب وترطيب البشرة الجافة



‎ ملح البحر ودقيق الشوفان‎ يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة للتخلص من الجلد الجاف.‎ يساعد المزيج على إزالة الشوائب وتعزيز نمو الجلد الجديد

‎الصبار والجلسرين

‎ يعمل كمرطب ممتاز للبشرة المتشققة عند مزجه مع الجلسرين ووضعه على القدمين

‎زيت جوز الهند

‎يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب القدم وحمايتها والتخلص من الجلد الميت