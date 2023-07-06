انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع القائم بالأعمال الامريكي التطورات السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق ديفيد بورغر؛ لبحث آخر تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز الاستقرار من خلال تكاتف القوى والاطراف السياسية كافة".



وشدد السامرائي، وفق البيان، على "ضرورة دعم جهود حكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ برنامجها الحكومي وورقة الاتفاق السياسي، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين بغداد وواشنطن بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

