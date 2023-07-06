انت الان تتابع خبر إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان: "ناقلة نفط تسمى "ريتشموند" وتحمل علم بنما اصطدمت بسفينة إيرانية، وأدى الاصطدام إلى جرح أكثر من 5 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية".

واضاف: "السلطات القضائية في محافظة هرمزغان أصدرت صباح اليوم حكماً قضائياً باحتجاز الناقلة بعد التجاوز الذي قامت به في مياه الخليج".



وأكد البيان أن "البحرية الإيرانية قامت بالتحرك على الفور لتنفيذ الحكم بعد تحديد موقع الناقلة التي توجهت إلى المياه الإقليمية العمانية وتم احتجازها هناك".