انت الان تتابع خبر الكشف عن محادثات "سرية" لإنهاء حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الشبكة الأميركية، فإن المحادثات التي يشارك فيها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تهدف لفتح الطريق أمام مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من واشنطن أو موسكو بشأن هذا التقرير.



وبحسب التقرير الإخباري، فإن الهدف من المحادثات هو وضع أسس لمفاوضات محتملة لإنهاء الحرب.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن المسؤولين الأميركيين السابقين الذين يشاركون في المحادثات ينتمون إلى دوائر الأمن القومي. أما المسؤولون الروس الحاليون فهم مقربون من الرئاسة الروسية، الكرملين.

وضربت الشبكة الإخبارية مثلا على الاجتماعات العالية المستوى في "القناة الدبلوماسية السرية" التي تمت خلف الكواليس، إذ اجتمع لافروف مع مجموعة من أعضاء مجموعة لعدة ساعات في مدينة نيويورك لعدة ساعات، في أبريل الماضي.

وتطرق اجتماع أبريل إلى العديد من القضايا الشائكة، مثل مصير المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا وقد لا تتمكن الأخيرة من تحريرها، فضلا عن البحث عن مخرج دبلوماسي يكون جيدا للطرفين.

