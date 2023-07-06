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رسمياً.. النصر السعودي يتعاقد مع المدرب لويس كاسترو

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460836-638242436384383962.png

2023-07-06 | 14:32

رسمياً.. النصر السعودي يتعاقد مع المدرب لويس كاسترو

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أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.
وذكر بيان للنادي: "السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ذلك بعقد يمتد حتى 2025، تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي".

ويبلغ لويس كاسترو من العمر 61 عامًا وسبق له تدريب تشافيس وفيتوريا غيماريش في البرتغال، وشاختار دونيتسك الأوكراني، والدحيل القطري، وبوتافوغو البرازيلي.


وكان النصر أعلن قبل أيام التعاقد مع لاعب الوسط الكرواني مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، كما يرتبط الفريق بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي من .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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