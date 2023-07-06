رسمياً.. النصر السعودي يتعاقد مع المدرب لويس كاسترو

وذكر بيان للنادي: "السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ذلك بعقد يمتد حتى 2025، تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي".

ويبلغ لويس كاسترو من العمر 61 عامًا وسبق له تدريب تشافيس وفيتوريا غيماريش في البرتغال، وشاختار دونيتسك الأوكراني، والدحيل القطري، وبوتافوغو البرازيلي.

