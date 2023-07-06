قصف إسرائيلي على كفر شوبا جنوب لبنان ردًا على إطلاق قذيفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته هاجمت منطقة الإطلاق داخل لبنان، وذلك بعد إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبعد معلومات متضاربة، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.

واستهدف قصف إسرائيلي محيط كفر شوبا في الجنوب اللبناني بأكثر من 20 قذيفة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.



ولم تصدر إسرائيل تعليمات للمستوطنات الشمالية بعد أحداث الحدود مع لبنان.

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل ستبعث برسائل عبر اليونفل إلى لبنان للتهدئة.

إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

وكانت ثلاثة مصادر أمنية قد قالت لرويترز إن صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

كما سقطت قذيفتان أطلقتهما إسرائيل باتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ من كفر شوبا.

وسقطت القذائف في مناطق غير مأهولة بجنوب لبنان ولا خسائر، فيما انتشر الجيش اللبناني في مناطق سقوط الصواريخ لمعرفة مصدرها.



وأكد الجيش اللبناني على عدم إطلاق أي صواريخ من الجنوب اليوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين ولم يرد تعليق بعد سواء من الجيش اللبناني أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وقالت المصادر في لبنان إن صاروخا سقط قرب قرية الوزاني الحدودية اللبنانية، بينما سقط الآخر قرب قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

جاء إطلاق الصاروخين بعد أن أنهت إسرائيل واحدة من أكبر عملياتها العسكرية منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة وكانت في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية استنفارا أمنيا حيث انتشرت قوات الجيش اللبناني بالمنطقة الحدودية في كفر شوبا بجنوب البلاد، بعد قيام القوات الإسرائيلية بتفريق متظاهرين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية حينها إلى "استنفار كبير" للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب البلاد، بعدما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل غاز على المحتجين.

وجاء الحادث عقب توترات شهدتها الأيام الماضية، مرتبطة برصد أهالي القرى جنوب لبنان للخروقات اليومية للخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي.

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