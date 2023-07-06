أبوالغيط يوجه بسرعة تنفيذ مبادرة إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 بمقر الأمانة العامة السيد د. إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبوالغيط استمع إلى الإحاطة التي قدمها د. الدخيري حول مستجدات الأوضاع ووضع القطاع الزراعي السوداني.

وحذّر أبوالغيط من خطورة تأثير النزاع القائم على الأمن الغذائي السوداني والعربي، حيث أدى الاقتتال إلى تعطل المشروعات الزراعية وتوقف نقل السلع وتلف كميات كبيرة منها وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة التحرك عربيا و دوليا.



كما ناقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وتهدف إلى تأمين التجارة و سلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية.



وقال رشدي إن خطة الإنقاذ المعدة تستهدف بشكل أساسي تمكين المزارعين السودانيين من تصدير سلعهم محليا و في دول الجوار.

تشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية



وفي هذا الصدد وجه بتشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاعات المعنية بالأمانة العامة والمندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية والجهات العربية والدولية ذات الصلة، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية بشأن ملفي السودان والأمن الغذائي العربي.



وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالصعوبات التي تواجه قطاعي المصارف و النقل بالسودان وكذا بتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي وغيرها.

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