الكرملين يعلق على تصريحات رئيس بيلارويسا بشأن قائد فاجنر

ياسر رشاد - القاهرة - عقب إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن قائد فاجنر يفغيني بريغوجين، موجود في روسيا وليس في بيلاروس مثلما نص عليه الاتفاق الذي وضع حدًا لتمرده، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين لا يراقب تحركات بريغوجين، و"ليس لديه لا إمكانية ولا رغبة للقيام بذلك".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن بريغوجين موجود في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وأضاف أن مقاتلي فاجنر موجودون في معسكراتهم الدائمة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأشار لوكاشينكو لصحافيين يعملون لوسائل إعلام أجنبية خلال مؤتمر صحافي إلى أنه طلب من مجموعة فاجنر أن يكون لها مقر في بيلاروسيا، لافتاً إلى أن لا يتوقع أن توجه المجموعة سلاحها ضد بلده. كذلك بيّن أن لا مخاطر على بلاده من استضافة فاجنر.

كذلك قال إن هناك مسائل تتعلق بإعادة نشر مقاتلي فاجنر لم تُحل بعد، وأضح أنه يناقش عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد فاجنر.

إلى ذلك، أوضح لوكاشينكو أن العالم يدخل في مرحلة تعدد الأقطاب ولا يمكن الوقوف ضد ذلك، داعياً روسيا وأوكرانيا إلى بدء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة.

محاربة الخونة

وكان بريغوجين الذي من المفترض أنه يتوجه إلى بيلاروسيا في إطار صفقة أبرمت عقب التمرد الفاشل، قد توجه في كلمة صوتية مسجلة مساء الاثنين، من 41 ثانية نشرها في تليغرام، شكر فيها أنصاره على دعمه وفقا لموقع "بوليتيكو".

كما شدد على أن حركته لم تكن بقصد تغيير الحكم في روسيا، زاعماًَ أنها كانت بغرض ما سمّاها "محاربة الخونة".

وتحول بريغوجين البالغ من العمر 62 عامًا، من بطل شعبي إلى العدو الأول في روسيا بعد أن قاد تمردا مسلحا استمر 36 ساعة الشهر الماضي، استولى فيه على مدينة روستوف جنوب البلاد، وأرسل رجاله إلى مسافة 200 كيلومتر من العاصمة موسكو.

ثم اختفى الرجل بعد أن دان الرئيس فلاديمير بوتين تمرده، ووصفه بأنه "طعنة في الظهر".

بعدها فاز بإرجاء قضائي في صفقة توسط فيها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتي بموجبها استقبله فيها ببلاده مع عناصره.

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