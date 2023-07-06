«منفذ جريمة حرق القرآن في السويد» .. قرار عراقي عاجل بشأن «سلوان صباح متي موميكا»

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي يقيم في السويد، و الذي أحرق القرآن مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية وحصلت عليها “روسيا اليوم” جاء فيها: “عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي”.

وكانت قد دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس القرآن والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للأمانة العامة للمنظمة بعد واقعة حرق القرآن في السويد الأسبوع الماضي، ونقلت "رويترز" عن التلفزيون السعودي قوله إن المنظمة شدَّدت على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية.