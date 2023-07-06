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تعرف على هداف الدوري العراقي الجديد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460840-638242446323804617.jpg

2023-07-06 | 14:49

تعرف على هداف الدوري العراقي الجديد

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تمكن نجم نادي أربيل، اللاعب أمجد راضي، من الوصول إلى الهدف رقم 177 في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للدوري.
جاء ذلك بعد تسجيل اللاعب أمجد راضي هدفاً بمرمى زاخو في ديربي كردستان، الذي أقيم بملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، وسط حضور أكثر من 20 ألف متفرج، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الممتاز.

وبهذا يكون أمجد راضي قد وصل إلى الهدف رقم 177 في الدوري الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي مناصفة مع صاحب عباس.


وتغلب أربيل على زاخو (2-1)، يوم أمس، ليكسر عقدة استمرت 9 سنوات.

يذكر أن أمجد راضي وصل إلى هدفه العاشر في بالموسم الجاري الذي شارف على ختامه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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