انت الان تتابع خبر إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية نفذها قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية و بالتعاون المشترك مع استخبارات و شرطة الكمارك اسفرت عن احباط محاولة تهريب شاحنتين محملة ( مشروبات كحولية ) و بعدد ( ٣٤٥٠ ) كارتون كانت مخبأة بغية تهريبها كونها ممنوعة من الاستيراد".



واشارت الهيئة، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حسب قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤".