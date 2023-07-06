انت الان تتابع خبر محكمة إسرائيلية تحكم ببراءة قاتل الفلسطيني اياد الحلاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل، ان "قاضية المحكمة خلصت إلى أن الشرطي القاتل كان في حادثة معقدة، حيث رصدت كاميرات المراقبة الحلاق وكان يحمل ما يشبه السلاح"، مشيرة إلى أن "الشرطي لم يكن يعرف بأن الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة".يذكر أن إياد الحلاق البالغ من العمر 32 عاما، مصاب بالتوحد، كان في طريقه من منزله في حي وادي الجوز إلى المؤسسة التي يتعلم بها في البلدة القديمة للقدس.

وعند مروره من باب الأسباط شاهده عناصر الشرطة الإسرائيلية وظنوا أنه من المقاومة وفي طريقه لتنفيذ عملية فدائية، فأبلغوا عنه عبر شبكة الاتصالات الخاصة، وعند رؤية الشرطي القاتل له قام بإطلاق النار تجاهه.

