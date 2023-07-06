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رسميا.. مدريد يعلن تعاقده مع "ميسي تركيا" لمدة 6 مواسم

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460843-638242474570407395.jpg

2023-07-06 | 15:36

رسميا.. مدريد يعلن تعاقده مع "ميسي تركيا" لمدة 6 مواسم

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أعلن نادي ، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع الموهبة التركية الشابة أردا جولر، قادما من صفوف فنربخشة.
ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد تفاصيل الصفقة: "اتفق ريال مدريد وفنربخشة على صفقة اللاعب أردا جولر، والذي سيرتبط بنادينا لمدة 6 مواسم".

وأضاف: "سيقام غدا الجمعة، الموافق 7 يوليو/تموز الجاري، في تمام الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت إسبانيا) في مدينة مدريد، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في النادي الملكي".


وأصبح جولر، خامس صفقة لريال مدريد هذا الصيف، بعد كل من فران جارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو.

وسيدفع ريال مدريد 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب، وفقا لتقارير صحفية.

وواجه ريال مدريد منافسة شرسة من غريمه التقليدي على النجم الشاب الملقب ب"ميسي تركيا"، والذي عبر عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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