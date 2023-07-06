انت الان تتابع خبر رسميا.. مدريد يعلن تعاقده مع "ميسي تركيا" لمدة 6 مواسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460843-638242474570407395.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-06 | 15:36
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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع الموهبة التركية الشابة أردا جولر، قادما من صفوف فنربخشة.
ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد تفاصيل الصفقة: "اتفق ريال مدريد وفنربخشة على صفقة اللاعب أردا جولر، والذي سيرتبط بنادينا لمدة 6 مواسم".
وأضاف: "سيقام غدا الجمعة، الموافق 7 يوليو/تموز الجاري، في تمام الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت إسبانيا) في مدينة مدريد، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في النادي الملكي".
وأصبح جولر، خامس صفقة لريال مدريد هذا الصيف، بعد كل من فران جارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو.
وواجه ريال مدريد منافسة شرسة من غريمه التقليدي برشلونة على النجم الشاب الملقب ب"ميسي تركيا"، والذي عبر عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض.
وأضاف: "سيقام غدا الجمعة، الموافق 7 يوليو/تموز الجاري، في تمام الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت إسبانيا) في مدينة مدريد، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في النادي الملكي".
وأصبح جولر، خامس صفقة لريال مدريد هذا الصيف، بعد كل من فران جارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو.
وسيدفع ريال مدريد 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب، وفقا لتقارير صحفية.
وواجه ريال مدريد منافسة شرسة من غريمه التقليدي برشلونة على النجم الشاب الملقب ب"ميسي تركيا"، والذي عبر عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض.
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