لقاء يجمع وزيري خارجية السودان وإيران بعد قطيعة دامت لسبع سنوات

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بغداد - ياسين صفوان - وتم اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو.

كما التقى عبد اللهيان بنظيريه السوري فيصل المقداد، والعراقي فؤاد حسين، وتم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.



وانطلق اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، يوم الاثنين في باكو، تحت شعار "حركة عدم الانحياز.. متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة"، ومن المنتظر أن ينتهي بعد ظهر اليوم بإصدار بيان ختامي، ومراجعة الموافقة على الوثيقة النهائية للاجتماع.