انت الان تتابع خبر الكهرباء تعلن إعادة الطاقة لمطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "تحرص وزارة الكهرباء على إبداء خدماتها للمواطنين والمؤسسات الحيوية والحكومية، وتراعي الاستثناءات لبعض الدوائر ذات الشأن المرتبط بحياة المواطنين ومعاشهم واقتصادهم وتحرص على اهميتها البالغة، حيث صباح اليوم الخميس الموافق السادس من حزيران، تسببت أعمال حفر من قبل الشركة المنفذة لإحدى المجمعات السكنية بتضرر قابلوات مغذيات ( مطار تأميم رقم ١ +٢ ) جهد ٣٣ ك . ف ، وانفصالها عن العمل مما أدى إلى تعطل تجهيز الكهرباء عن مطار بغداد الدولي لساعات محددة".وأضافت، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الوزير زياد علي فاضل، بسرعة معالجة الضرر، باشرت الملاكات الهندسية والفنية المختصة لشركة توزيع كهرباء بغداد - فرع الكرخ، الكشف على مكان الحادث وإجراء الفحوصات اللازمة والحفر والمباشرة بتبديل القابلوات المتضررة، وتم إنجاز العمل بوقت قياسي، وإعادة تجهيز التيار الكهربائي للمطار المذكور".

واهابت الوزارة، وفق البيان، "بجميع المؤسسات الحكومية التنسيق مع وزارة الكهرباء لتزويدهم بخرائط مسارات الخطوط والقابلوات، لتجنب حدوث هكذا حوادث وأضرار، من شأنها تعطيل تجهيز الكهرباء، وتكون بذات الوقت خطوة للمحافظة على الجهد الحكومي والمصلحة العامة".

