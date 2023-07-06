انت الان تتابع خبر تحرير مختطفة والقبض على الجاني في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بتاريخ 26/6/2023 تم الإبلاغ عن حادث خطف امرأة "ربت بيت" تسكن منطقة ابي صخير شارع النفط في محافظة البصرة من قبل شخص مجهول".

وأضاف: "بعد ذلك تم تحديد هوية الخاطف واصدار امر قبض بحقه وفق احكام المادة 421/ عقوبات وبتاريخ 6/7/2023 ".



وأشار المصدر الى انه "بعد جمع المعلومات ومتابعه واشراف من قبل مدير مكافحة الاجرام في البصرة تم التوصل الى اماكن تواجد المتهم في منطقة الشافي منطقة الصورة وتم القبض على المتهم وتحرير المخطوفة".