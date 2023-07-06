انت الان تتابع خبر السعودية ترفع أسعار النفط للدول الاسيوية في آب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن "سعر النفط العربي الخفيف سوف يرتفع بمقدار 20 سنتا في آب، ليصبح سعر البرميل أعلى بمقدار 3.2 دولار مقارنة بتكلفة مؤشر عمان/دبي".

وسترتفع أسعار النفط العربي الثقيل والنفط العربي المتوسط بمقدار 20 سنتًا، في حين سيبقى سعر وقود العلامة التجارية Extra Light دون تغيير.



وتبيع شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية "أرامكو السعودية"، 60 بالمئة من نفطها إلى آسيا، حيث تعتبر الهند وكوريا الجننوبية واليابان أكبر المشترين في المنطقة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية بعد اجتماع أوبك +، الذي انعقد بفيينا في 4 حزيران، عن خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر تموز، مع إمكانية تمديد الإجراء، لتعلن السعودية مع أوائل شهر تموز أنها ستمدد الخفض الطوعي للإنتاج إلى غاية آب.

