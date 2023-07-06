انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان مستحقات الغاز وتجهيز الطاقة وترسيم الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية، ورد لـ الخليج 365، أن حسين "‏التقى اليوم، وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة أمير حسين عبداللهيان، على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاريّ لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 تموز 2023، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الاستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميَّة والدوليَّة".وأكَّد حسين، أنّ "استقرار العلاقات في المنطقة يصب في مصلحة البلدين وكذلك المنطقة، مُشيراً إلى الالتزام الأمنيّ الذي تم توقيعه مؤخراً بين الجانبين ودخوله حيز التنفيذ".

وتطرق الجانبان، وفق البيان، إلى "مسألة مستحقات الغاز الإيرانيّ واستمرار توفيره لتجنب حدوث عجز في تجهيز الطاقة الكهربائيَّة، لاسيما في فصل الصيف وسيتم العمل على تجاوز العقبات التي تحول دون ذلك. كما تم التطرق إلى مسألة شط العرب وترسيم الحدود والعمل مستمر من قبل الفرق الفنيَّة بين الجانبين".

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة الإيرانيّ، وفق البيان، عن أنَّ "العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، وأنَّ الملفات المتعددة بين الجانبين تسير بوضع جيد، مُقدماً شكره على دور العراق وحكومته ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين في تطبيع العلاقات بين الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعوديّة".

