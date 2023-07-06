انت الان تتابع خبر لبنان يصدر بيانا بشأن القصف الإسرائيلي على اراضيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية اللبنانية في بيان: "ندين القصف الإسرائيلي اليوم، الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا ونعتبره خرقا للقرار 1701، واعتداء على السيادة اللبنانية".

وأضاف البيان: "ندعو أيضا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا".



وفي وقت سابق، أفادت قناة "الميادين" بسقوط 11 قذيفة إسرائيلية على تلال كفرشوبا، وكفر حمام في جنوب لبنان.

وأفاد موقع "النشرة" بأن صاروخا أطلق من خراج بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، باتجاه داخل مزارع شبعا المحتلة، حيث رد الجيش الإسرائيلي على الفور بإطلاق قذائف مدفعية.

ونقل الموقع اللبناني عن مصادر أمنية قولها إن "صاروخا أطلق من إحدى التلال القريبة من مزرعة بسطرة في خراج كفرشوبا باتجاه داخل مزارع شبعا، وقد رد على إثرها الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفتين سقطتا في خراج المجيدية الماري".

من جهتها، نفت إسرائيل إطلاق أي صاروخ من لبنان، زاعمة أن "ما حدث هو انفجار لغم".