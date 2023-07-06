تركيا تُجدد تضامنها الكامل مع الفلسطينيين في أعقاب هجوم جنين

ياسر رشاد - القاهرة - جددت "أنقرة" تضامنها الكامل مع الفلسطينيين، حسبما أفاد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، داعيًا بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام تركية"، مساء اليوم الخميس، حصرت وزارة الأشغال الفلسطينية بشكل أولي الأضرار التي خلفتها العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، حيث وثقت قيامها بتدمير 300 منزل بشكل كلي، وحوالي 500 منزل بشكل جزئي.

من جانبها، أعلنت بلدية جنين أن الجيش الإسرائيلي تعمد خلال العملية العسكرية، تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة، كما أكدت أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.

انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية:

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية، حيث قتل فيها 12 فلسطينيًا وجندي إسرائيلي، فيما شهدت جنين دمارًا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين، عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم مُنذ 20 عامًا" لمخيم جنين.

وفي اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية، نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يُحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جُزءًا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها، فضلًا عن "وجود رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم".